Avap Vco, riparte la vendita delle uova di Pasqua solidali

Con l'avvicinarsi della primavera, torna sul territorio del novarese e del Vco la campagna solidale di Avap (associazione volontari per ammalati psichici). Anche per la Pasqua 2026, l'associazione invita i cittadini a sostenere le proprie attività attraverso l'acquisto di uova di cioccolato artigianali, un gesto semplice che si traduce in supporto concreto per chi soffre di patologie psichiche e per le loro famiglie.

Avap è una realtà storica, attiva fin dal 1999 tra Novara e il Verbano Cusio Ossola, con l'obiettivo di contrastare il pregiudizio e offrire percorsi di socializzazione e vicinanza che facilitino la gestione della malattia mentale. I fondi raccolti con questa iniziativa saranno destinati a finanziare i vari progetti associativi, che spaziano dai laboratori creativi alla 'relazione che cura’. Le uova, del peso di 500 grammi, sono disponibili in tre varianti, latte, fondente e cerali.

L'iniziativa prevede un'offerta libera a partire da 15 euro. Per garantire la disponibilità, l'associazione ricorda che l'ordine deve essere effettuato tassativamente entro il 28 febbraio. Le prenotazioni possono essere effettuate tramite WhatsApp o chiamando i seguenti numeri: 389 6082600 (Silvia) oppure 348 083 5299 (Toetta).