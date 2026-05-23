Protezione civile, accordo tra Anpas Piemonte e unità medico veterinaria volontaria

Rafforzare la capacità di risposta del Servizio di protezione civile attraverso una collaborazione strutturata tra assistenza sanitaria, supporto logistico e competenze medico-veterinarie. È questo l’obiettivo del Protocollo di intesa siglato da Anpas Piemonte e Umvv – Unità Medico Veterinaria Volontaria per sviluppare una sinergia operativa stabile nella gestione delle emergenze.

L’accordo firmato a Grugliasco il 18 maggio dal presidente di Anpas Piemonte, Vincenzo Sciortino e dal presidente Umvv, Guido Giordana, definisce un quadro di cooperazione volto a integrare risorse, competenze e procedure operative a supporto della popolazione e degli animali, anche all’interno di attività produttive, coinvolti in eventi emergenziali.

Il Protocollo nasce dalla consapevolezza che la tutela della salute pubblica, del benessere animale e della sicurezza delle comunità rappresentino ambiti strettamente connessi, soprattutto nei contesti di protezione civile. Particolare attenzione viene inoltre riconosciuta al valore della relazione tra persona e animali d’affezione, considerata elemento essenziale per il benessere psicofisico dell’individuo, in particolare per anziani e persone fragili.

Tra gli ambiti prioritari della collaborazione figurano il soccorso e l’assistenza veterinaria in scenari emergenziali, il supporto sanitario e logistico alla popolazione evacuata con animali al seguito, la gestione di aree di accoglienza dedicate, la partecipazione congiunta a esercitazioni operative e attività di prevenzione e pianificazione.

L’intesa prevede inoltre lo sviluppo di percorsi di formazione condivisa per volontari e operatori, con l’obiettivo di uniformare procedure, linguaggi operativi e capacità di intervento, rafforzando la collaborazione tra le due realtà associative.

Vincenzo Sciortino, presidente Anpas Piemonte: «La firma di questo Protocollo d’intesa rappresenta un passo importante verso una protezione civile sempre più integrata, moderna e vicina ai bisogni delle comunità. Le emergenze richiedono oggi competenze multidisciplinari e una capacità di risposta coordinata che sappia prendersi cura non solo delle persone, ma anche degli animali che fanno parte della vita quotidiana di tante famiglie. La collaborazione con UMVV ci consente di rafforzare il sistema di intervento, mettendo in rete professionalità, esperienza e volontariato organizzato. In particolare, vogliamo garantire un supporto concreto alle persone più fragili, per le quali il legame con il proprio animale d’affezione rappresenta un elemento fondamentale di sicurezza e benessere anche nei momenti più difficili. Questo accordo conferma l’impegno di ANPAS Piemonte nel costruire una protezione civile sempre più preparata, inclusiva ed efficace».

Guido Giordana, presidente Umvv: «Le esigenze nella società moderna evolvono con notevole rapidità e interessano anche il rapporto uomo animale, in particolare quelli da affezione per una maggior sensibilità nei loro confronti, facendoli assumere un ruolo sempre più importante nell’ambito della popolazione. Il pet in molti casi è diventato un componente a tutti gli effetti della famiglia e, in particolare per le persone sole, un compagno inseparabile. Queste variazioni di esigenze e di comportamenti persistono e a volte si incrementano anche nelle situazioni emergenziali, per questo le competenze sul soccorso e l’assistenza agli animali sono state inserite nel Decreto Legislativo 1/2018. Successivamente un gruppo di lavoro costituito dal Dipartimento, al quale hanno contribuito anche rappresentanti dell’UMVV, ha predisposto norme specifiche, recepite nel decreto del Capo Dipartimento del gennaio di quest’anno. Ora il soccorso e assistenza agli animali è previsto in tutte le fasi dell’emergenza, la presenza di persone con animali al seguito comporta il doversi occupare anche di loro; pertanto, le esigenze e le competenze aumentano notevolmente. La necessità di fornire interventi efficaci con una autonomia operativa ha portato a questo rapporto di collaborazione con l’ANPAS, nel quale si compendiano capacità logistiche con competenze di tipo specialistico, è un’intesa che darà sicuramente buoni risultati, fornendo un importante supporto sia alla Protezione Civile Regionale, ma anche al Dipartimento della Protezione Civile».

Le attività previste saranno attivate su richiesta delle autorità competenti nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e nazionali, garantendo tempestività operativa, coordinamento istituzionale e tracciabilità degli interventi.

Il Protocollo avrà durata triennale e prevede inoltre l’impegno a monitorare periodicamente l’efficacia delle attività svolte, con l’obiettivo di aggiornare e sviluppare nel tempo i contenuti dell’intesa in coerenza con l’evoluzione del sistema di protezione civile.