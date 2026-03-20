Val Grande in primo piano: a Malesco l’anteprima del video di Giancarlo Parazzoli

Domani, sabato 21 marzo, il Cinema Teatro di Malesco ospiterà la proiezione in anteprima del nuovo video di Giancarlo Parazzoli, “La mia Val Grande”, un racconto visivo che esplora il cuore più selvaggio del Parco Nazionale della Val Grande. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Parco Letterario Nino Chiovini, rientra nel calendario di eventi del Parco ed è organizzata in occasione della Giornata Internazionale delle Foreste, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Il video nasce come un diario di esplorazione: attraverso spettacolari riprese in timelapse e drone, le immagini restituiscono la relazione tra uomo e natura e la forza di un territorio unico nelle Alpi. Lo spettatore viene accompagnato in un’esperienza immersiva, tra la fatica della salita, la bellezza dei panorami e l’intimità della wilderness della Val Grande.

La serata sarà aperta dall’intervento del dottor forestale Massimo Merati, che offrirà un approfondimento sul valore ambientale e culturale del territorio prima della proiezione. L’appuntamento rappresenta un’occasione speciale per scoprire e riscoprire la Val Grande attraverso lo sguardo di chi l’ha vissuta, trasformando l’esperienza personale in un omaggio alla natura e alla sua potenza.