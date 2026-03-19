Alpini in festa: 5° raduno della Valle Divedro e 100 anni dei gruppi di Caddo e Preglia

Un fine settimana all’insegna della tradizione alpina, della memoria e della comunità. Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 la Valle Divedro ospiterà il 5° Raduno dei Gruppi Alpini, un appuntamento speciale che coincide con il centenario dei gruppi di Preglia e Caddo. L’iniziativa, promossa dalla Sezione Ana di Domodossola, vedrà la partecipazione di numerosi gruppi alpini del territorio e offrirà un ricco programma di eventi tra musica, cerimonie ufficiali e momenti conviviali.

Le celebrazioni prenderanno il via sabato 21 marzo alle ore 21 presso la chiesa di Preglia, con un concerto dei cori Ana della sezione di Domodossola e del coro SEO CAI, seguito da un momento di ristoro nei locali parrocchiali. Il momento centrale si svolgerà domenica 22 marzo, a partire dalle ore 9, con l’ammassamento nei pressi della cappelletta dei reduci in via Dante Alighieri a Preglia. Dopo i saluti e gli onori al vessillo sezionale, si terrà l’alzabandiera e, alle 10.40, la tradizionale sfilata accompagnata dalla Fanfara Alpina Ossolana.

Alle 11 è prevista la Santa Messa nella chiesa di Preglia, durante la quale verrà benedetto il nuovo gagliardetto del gruppo di Caddo. A seguire, si svolgerà la cerimonia al monumento ai Caduti di Preglia e Caddo, alla presenza del vessillo sezionale. La giornata si concluderà con il pranzo conviviale presso il Centro Polifunzionale di Montecrestese, occasione per condividere un momento di festa e rafforzare il senso di appartenenza tra alpini e comunità. Un evento che celebra non solo un importante traguardo storico, ma anche i valori di solidarietà, memoria e identità che da sempre contraddistinguono il mondo alpino.