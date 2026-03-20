Tutto pronto a Valdo per la XIII edizione dello Snowpool Party

La 13ª edizione dello Snowpool Party, uno degli appuntamenti invernali più attesi, è stata posticipata a domenica 22 marzo a causa delle abbondanti nevicate dello scorso weekend. L’evento si svolgerà presso gli impianti sciistici di Valdo, dalle 10 alle 18.

"Nonostante il maltempo, siamo pronti ad accogliere il pubblico con panini con salamella, patatine fritte, fiumi di birra e cocktail", spiega Davide Dellapiazza, presidente del Gruppo Giovani Antigorio. "Ci aspettiamo una grande partecipazione alla sfida alla piscina, con carretti, gommoni, sci e le invenzioni più creative per superare la vasca. Le iscrizioni saranno possibili direttamente sul posto, così anche chi decide all’ultimo momento potrà partecipare".

Al centro della giornata ci sarà la gara alla piscina, che mette alla prova equilibrio, coraggio e fantasia dei partecipanti, mentre la musica sarà affidata ai dj Bunny, Fube e Garro & Mella, pronti ad alternarsi alla consolle per animare l’intera giornata.