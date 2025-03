Terza Categoria, vittoria della Pregliese nel recupero

La Pregliese torna a casa dalla difficile trasferta di Crevacuore contro il Valsessera con tre punti pesantissimi. Si trattava del recupero della gara inizialmente fissata per sabato scorso, valida per la diciannovesima giornata di campionato, rinviata per impraticabilità del campo.

L’incontro si è disputato ieri sera, e ha visto prevalere gli uomini di Lipari di stretta misura, con un 1-0 firmato da Pastorelli. Gli ossolani hanno avuto il merito di sbloccare la gara dopo nemmeno un minuto di gioco, ma poi non sono riusciti a trovare il gol della sicurezza nonostante le molte occasioni create. Nel finale qualche brivido per il forcing dei padroni di casa, ma nessun rischio reale per la porta gialloverde.

Con questo successo la Pregliese irrompe in zona playoff, piazzandosi in quinta posizione e superando il Montecrestese. A tre giornate dal termine, il distacco di quattro punti dalla capolista Mergozzese appare difficilmente colmabile, ma per i ragazzi del presidente Rossari l’obiettivo adesso è centrare i playoff.

Domenica ci sarà un’altra partita importante, lo scontro diretto con la Virtus Crusinallo, che sarà il big match della 20° giornata di Terza Categoria.

Le partite di domenica:

Verbania Olympia - San Maurizio; Libertas Vaprio - Montecrestese; Meina - Oleggio Castello; Armeno - Soccer Gattico Veruno; Mergozzese - Valsessera; Pregliese - Virtus Crusinallo