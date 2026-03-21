Piedimulera-Casale rinviata per ordine pubblico: si giocherà il 1° aprile al Pedroli

Slitta ufficialmente la sfida tra ASD Piedimulera Calcio e Città di Casale, inizialmente in programma per domenica 22 marzo. La gara è stata rinviata per motivi di ordine pubblico e verrà recuperata mercoledì 1° aprile alle ore 20.30 allo stadio Pedroli di Verbania.

Il provvedimento è stato disposto dalla Prefettura, in accordo con la Digos, a causa della carenza di personale delle forze dell’ordine, impegnato nelle sedi di votazione del referendum. La FIGC ha quindi preso atto della decisione, informando le due società che hanno successivamente concordato la nuova data del match.

Il Piedimulera ha colto l’occasione per ringraziare le società coinvolte per la collaborazione dimostrata: l’ASD Verbania Calcio per l’ospitalità concessa e l’ASD Città di Cossato per aver accettato di anticipare la propria gara contro i biancocerchiati a sabato 21 marzo. Una scelta che avrebbe permesso lo svolgimento regolare della partita contro il Casale già nel weekend, poi saltata per cause di forza maggiore.

La società ossolana aveva infatti già deciso di non disputare l’incontro sul campo di Piedimulera, ritenuto non idoneo per una gara di tale portata, optando per lo spostamento a Verbania.

Per il Piedimulera si tratta della seconda domenica consecutiva senza scendere in campo, dopo il rinvio della scorsa settimana contro l’Orizzonti Canavese Alicese, fermata dal maltempo.

L’appuntamento è quindi fissato per mercoledì 1° aprile alle ore 20.30 al Pedroli, con l’invito ai tifosi a partecipare numerosi per sostenere la squadra.