Al Curotti la Juve Domo contro i Lupetti Bianchi del Trino

Città di Casale 57; Juventus Domo, Dufour Varallo 48; Quincinetto Tavagnasco 46; Arona 39; Ivrea 39; Gattinara 36; Lupetti Bianchi Trino 33; Orizzonti Canavese 31; Banchette Colleretto ; Ornavassese 28; Union Novara, Virtus Vercelli 27; Ce.Ver.Sa.Ma. Biella 22; Piedimulera 20; Gravellona San Pietro 6.

Questo dopo la 25° giornata, ancora incompiuta per via di alcuni recuperi (5 per l’esattezza) da fare.

Il Casale, che naviga perso la promozione con 9 punti sulle inseguitrici, avrebbe dovuto affrontare il Piedimulera, incappato in una stagione non facile ma ancora deciso a tentare il tutto per tutto per salvarsi, ma la gara è stata posticipata a mercoledì 1 aprile alle ore 20.30 allo Stadio Pedroli di Verbania.

La Juventus Domo, reduce dal pari a Casale, riceve i Lupetti Bianchi del Trino. I granata ormai inseguono il secondo posto, obiettivo indispensabile per chiudere un campionato positivo che ha vissuto solo un breve periodo di crisi costato però la corsa al titolo.

L’Ornavassese domenica non ha altre possibilità: battere il Gattinara per allontanare i fantasmi degli spareggi. Il ko ad Arona ha fatto scivolare la squadra a ridosso della zona play out e non fare punti con i vignaioli sarebbe deleterio.

Il Gravellona naviga verso il torinese per affrontare il Quincinetto Tavagansco, in lotta per i play off. Tocensi ormai con la testa al prossimo campionato ma alla ricerca della vittoria stagionale che manca.

Proprio l’Arona testerà il polso alla Dufour Varallo. Cercando di risalire in classifica per giocarsi gli spareggi promozione.

Mentre la Union Novara si gioca il tutto per tutto in casa di un’altra pericolante: il Ceversama.

In calendario anche: Virtus Vercelli-Banchette Colleretto; Ivrea-Orizzonti Canavese;