Brutto scivolone interno del Vogogna, il Cameri passa in Ossola

Recuperi fatali per le inseguitrici del Feriolo che si aggiudica il Campionato di Prima Categoria e ritorna in Promozione.

Questo grazie alla vittoria di domenica a Romagnano, ma soprattutto grazie anche alla Varzese che ieri sera costringe al pari (2-2) il Bagnella, che così resta a 16 punti e non potrà raggiungere il Feriolo nelle ultime 5 partite.

In Bagnella-Varzese segnano per i locali Gnonto e per gli ossolani Spatti e Dotti.

Nell’altro recupero cade ancora il Vogogna, sconfitto in casa dal Cameri per 2 a 0, reti di Campra e Ouhemmou. Vogogna che resta a 19 punti, Cameri che sale a 31. Il problema per il Vogogna è che ora Romagnano e Sizzano sono distanti 10 e 11 punti.

Della giornata restano da recuperare Esio Verbania - Dormelletto Comignago; Quaronese – Cannobiese.