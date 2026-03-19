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Calcio | 19 marzo 2026, 17:21

Brutto scivolone interno del Vogogna, il Cameri passa in Ossola

Prima Categoria, la Varzese ferma sul pari il Bagnella e il Feriolo si mette in tasca il campionato

Brutto scivolone interno del Vogogna, il Cameri passa in Ossola

Recuperi fatali per le inseguitrici del Feriolo che si aggiudica il Campionato di Prima Categoria e ritorna in Promozione.

Questo grazie alla vittoria di domenica a Romagnano, ma soprattutto grazie anche alla Varzese che ieri sera costringe al pari (2-2) il Bagnella, che così resta a 16 punti e non potrà raggiungere il Feriolo nelle ultime 5 partite.

In Bagnella-Varzese segnano per i locali Gnonto e per gli ossolani Spatti  e Dotti.

Nell’altro recupero cade ancora il Vogogna, sconfitto in casa dal Cameri per 2 a 0, reti di Campra e Ouhemmou.  Vogogna che resta a 19 punti, Cameri che sale a 31. Il problema per il Vogogna è che ora Romagnano e Sizzano sono distanti 10 e 11 punti.

Della giornata restano da recuperare Esio Verbania - Dormelletto Comignago; Quaronese – Cannobiese.

re.ba.

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