Una Virtus Villa generosa esce sconfitta da Omegna

Neppure il maltempo ferma il Feriolo che approfitta dello stopo delle rivali per allungare in attesa dei recuperi.
Feriolo che va a vincere a Romagnano (4-0, gol di Elca 2, Ramalho, Zonca). Frenato nel primo tempo il Feriolo si rifà nella ripresa e conquista tre punti che lo portano a quota 62. Il Romagnano resta invece invischiato in zona calda a quota 29 punti.
L’Omegna rivede la vittoria (2-1) a danno di un vivace Virtus Villa. La firma la doppietta di Audi, dopo che gli ossolani s’eran portato in vantaggio con Lopardo. Virtus che sciupa alcune palle gol per portarsi via il pari. Omegna (39) che riporta sotto per entrare in zona play off, Virtus Villa che di resta a quota 43.
Nulla da fere per l’Agrano a Momo. Novaresi che siglano il 5 a 2 con Delfino, Micheletti, Bianco, Centrella e Liussoni, Cusiani in gol con Pazzini e Picchio. Il Momo sale a pari del Bagnella a 45 punti. Agrano solitario sul fondo a 12.
Preziosa vittoria per il Carpignano. La rete di Apicella dà il successo sul Sizzano e porta la squadra di Cibrandi a 34 punti, lontano dal fondo della classifica. Dove resta invischiato il Sizzano che con 30 punti è appena sopra la zona play out.
Ferme le altre per il maltempo. Con Bagnella-Varzese che recuperano già domani sera. Rinviate anche Esio-Dormelletto; Vogogna-Cameri; Quaronese- Cannobiese.