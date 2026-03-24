Schianto tra Domo e Villa: muore una donna di 59 anni

Tragico incidente questa mattina, poco dopo le 8, lungo il rettilineo che collega Domodossola a Villadossola. A perdere la vita è stata una donna ossolana di 59 anni, A.G. le iniziali.

Secondo le prime informazioni, la donna si trovava alla guida della propria auto quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo intorno alle 8 del mattino. Il veicolo è uscito di strada poco prima della rotonda della superstrada, andando a schiantarsi contro un caseggiato. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Domodossola. È stato attivato anche l’elisoccorso. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario, per la donna non c’è stato nulla da fare: il medico ha potuto soltanto constatarne il decesso.

Pesanti le conseguenze anche sulla viabilità della zona. Il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso al traffico e la circolazione deviata tra Domodossola e Villadossola, per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi da parte delle forze dell’ordine. Sono in corso gli accertamenti per chiarire con esattezza la dinamica dell’incidente.