Incidente tra Villa e Domo: auto contro un caseggiato, strada chiusa FOTO

Grave incidente sul rettilineo che collega Villadossola a Domodossola. Un’auto, condotta da una donna, è uscita di strada poco prima della rotonda della superstrada andando a schiantarsi contro un caseggiato. Sul posto i soccorritori del 118, i Carabinieri e i Vigili del fuoco.



Pesanti le ripercussioni sulla viabilità. Il traffico è stato deviato tra Domodossola e Villadossola e il tratto è stato temporaneamente chiuso al transito per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso.