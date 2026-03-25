“Let’s Vote”: il progetto per accompagnare i neoelettori al primo voto

Domodossola si prepara ad accompagnare i suoi neo diciottenni verso la loro prima esperienza elettorale con “Let’s Vote Domodossola”, un progetto che sarà presentato dal comune in partenariato con l’associazione 21 Marzo per il bando “Feste del Primo Voto” della Fondazione Compagnia di San Paolo. L’iniziativa, dal valore complessivo di 16.305 euro, punta a rafforzare il senso di cittadinanza attiva e consapevole tra i giovani che si affacciano per la prima volta alle urne.

Il percorso proposto si articola in quattro momenti principali, pensati per trasformare il primo voto in un vero rito di passaggio civico. Innanzitutto, ogni neo‑maggiorenne riceverà a casa una lettera personalizzata che annuncia l’ingresso nel corpo elettorale e invita al primo evento pubblico. L’avvio del progetto sarà accompagnato anche da una campagna social dedicata ai diciottenni domesi, con contenuti video e messaggi di ingaggio.

Un primo evento pubblico prevede la consegna simbolica della Costituzione e di una busta porta tessera elettorale con il logo del progetto. Alla cerimonia seguirà un momento conviviale con buffet e dj set, per celebrare insieme l’ingresso nella comunità dei votanti.

Il cuore del progetto è un percorso formativo rivolto alle classi quarte e quinte di un liceo e di un istituto tecnico domese. Gli incontri affronteranno sia gli aspetti tecnici del voto sia quelli culturali e istituzionali. Per i neo‑elettori residenti a Domodossola è previsto anche un weekend residenziale di formazione, durante il quale i giovani prepareranno un dibattito pubblico con i candidati alle amministrative, che verrà poi realizzato e aperto alla cittadinanza. Dopo le elezioni, i giovani che avranno partecipato al progetto e votato per la prima volta saranno invitati al Galà del Primo Voto, una serata celebrativa che richiederà la presentazione della tessera elettorale timbrata. L’evento, pensato come riconoscimento pubblico dell’impegno civico, potrebbe svolgersi in collaborazione con l’Istituto alberghiero locale.

Il progetto, redatto dall’associazione 21 Marzo, è stato ufficialmente approvato dal comune di Domodossola, che provvederà ora alla partecipazione al bando promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo con l’obiettivo di ottenere un finanziamento per la realizzazione dell’iniziativa.