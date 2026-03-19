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Viabilità e trasporti | 19 marzo 2026, 14:31

Stop all'isolamento dell'alta Val Formazza: riaperta la SS 659 dopo il pericolo valanghe

La statale in località Roccette torna percorribile dopo alcuni giorni di chiusura

Stop all'isolamento dell'alta Val Formazza: riaperta la SS 659 dopo il pericolo valanghe

Termina oggi, giovedì 19 marzo, l’ennesimo periodo di isolamento per Riale e l’alta Val Formazza. Anas ha infatti stabilito la riapertura al traffico della strada statale 659 della Valle Antigorio e Val Formazza, che da sabato 14 marzo era stata chiusa per pericolo valanghe. Torna dunque percorribile la statale in località Roccette, nel comune di Formazza.

l.b.

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