Stop all'isolamento dell'alta Val Formazza: riaperta la SS 659 dopo il pericolo valanghe

Termina oggi, giovedì 19 marzo, l’ennesimo periodo di isolamento per Riale e l’alta Val Formazza. Anas ha infatti stabilito la riapertura al traffico della strada statale 659 della Valle Antigorio e Val Formazza, che da sabato 14 marzo era stata chiusa per pericolo valanghe. Torna dunque percorribile la statale in località Roccette, nel comune di Formazza.
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