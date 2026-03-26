Ornavasso, il “Dopo di noi” diventa realtà: quasi completata la nuova casa per i giovani fragili

Stanno volgendo al termine i lavori per “Dopo di noi”, il progetto promosso dal comune di Ornavasso per la realizzazione di una struttura dedicata ai giovani non autosufficienti. Attualmente, spiega il sindaco Filippo Cigala Fulgosi, gli interventi di ristrutturazione dell’edificio sono completati e si sta procedendo all’installazione di mobili e arredi negli appartamenti. Anche la gestione della struttura, in cui il comune sarà affiancato dal Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano, è già stata affidata. Sembra dunque vicina - si augura l’amministrazione - la data dell’inaugurazione.

Quello del “Dopo di noi” è un progetto importante per il territorio, nato con l’obiettivo di offrire un supporto concreto ad un’utenza specifica, che spesso rimane esclusa dai servizi già presenti. Si tratta infatti di giovani con disabilità o non autosufficienti, che non possono contare sull’aiuto dei genitori o delle famiglie ma che, allo stesso tempo, non hanno l’età adatta per essere ospitati in strutture quali le Rsa. Gli appartamenti messi a disposizione a Ornavasso permetteranno loro di avere un alloggio indipendente, ma allo stesso tempo di poter contare sul supporto di professionisti dei servizi sociali.