Buona partecipazione al raduno in Divedro e al centenario degli Alpini di Preglia e Caddo FOTO

Si è chiuso con ampia partecipazione il fine settimana dedicato ai festeggiamenti per il centenario degli Alpini di Preglia, protagonisti insieme alle penne nere di Caddo nel 5° raduno dei gruppi della Valle Divedro.

L’evento si è aperto sabato con il concerto nella chiesa di Preglia dei cori Seo Cai e Ana di Domodossola, seguito da un momento conviviale che ha visto una buona presenza di pubblico.

Domenica ha rappresentato il cuore delle celebrazioni, con l’alzabandiera, l’accompagnamento della Fanfara alpina ossolana, la messa solenne e la benedizione del nuovo gagliardetto del gruppo di Caddo. Particolarmente sentito il momento dedicato al ricordo dei Caduti.

La giornata si è conclusa con il pranzo comunitario a Montecrestese, occasione di incontro e condivisione tra alpini e partecipanti.