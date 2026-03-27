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Villadossola | 27 marzo 2026, 14:40

Revocata l'ordinanza che vietava l'accesso a Toce e Ovesca

E' stata sostituita con ''misure di informazione e sensibilizzazione alla cautela''

Il torrente Ovesca a Villadossola

Il torrente Ovesca a Villadossola

E’ stata revocata l’ordinanza sindacale con la quale il Comune di Villadossola vietava l’accesso all’alveo e di pesca sportiva sul fiume Toce e sul torrente Ovesca.

Dopo solo 4 giorni l’ordinanza è stata ‘cancellata’.   

Villadossola aveva ‘tradotto’ in ordinanza  le comunicazioni di Enel Green Power Italia circa ‘’una non meglio dettagliata possibilità di variazioni di portata nei corsi d’acqua a valle delle opere di presa nel periodo marzo-giugno 2026, in particolare nei fine settimana e nei giorni festivi’’.

Ordinanza che vietava sino a giugno, nei giorni festivi e prefestivi, il divieto di accesso ai due corsi d’acqua . Creando soprattutto difficoltà ai pescatori nel periodo di pesca.

Ora però iul comune di Villadossola ha deciso di ‘’sostituire la misura interdittiva generalizzata con misure non vietative di informazione, avviso e sensibilizzazione alla cautela, ferma restando la necessità di prestare la massima attenzione in prossimità dell’alveo e delle sponde’’.

 

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