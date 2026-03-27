Cicloturismo, l'Ossola si racconta a Padova: focus sulla Granfondo Diablo

L'Ossola si conferma terra d’elezione per il cicloturismo e sceglie la vetrina della Fiera del Cicloturismo per raccontare la propria offerta. Sabato 28 marzo, alle 14.30, nello stand della regione Piemonte, Max Fiumanò, manager di Ossola Cycling Team, sarà protagonista di un talk insieme all’ex campione Stefano Garzelli per presentare eventi e progettualità legate al territorio.

Per il Piemonte la Fiera è l’occasione per mettere in luce il patrimonio ciclistico regionale, dalle grandi salite leggendarie alle “Vie storiche di montagna”, sino al calendario delle granfondo, eventi che coniugano competizione e promozione turistica. Tra questi, particolare attenzione sarà dedicata proprio alla Granfondo “Diablo” in Val Formazza, organizzata da Ossola Cycling Team, accanto ad altre manifestazioni di rilievo come L’Étape Piemonte e l’Assietta Legend.

Al pubblico della fiera Max Fiumanò racconterà la manifestazione, che tornerà protagonista in Ossola il 13 settembre con la prova granfondo da 120 chilometri e una cicloturistica da 80 chilometri, entrambe caratterizzate da un dislivello impegnativo, capace di richiamare ciclisti esperti e appassionati, ben 2100 metri. Ospite dell'evento sarà Claudio Chiappucci, “El Diablo”, figura simbolica del ciclismo italiano.

La Gran Fondo sarà preceduta il 12 settembre dalla ciclo scalata "L'ultimo scatto" di 550 metri di dislivello, legato a uno dei passaggi più celebri della storia del ciclismo, quello del “...e scatta Pantani”, in omaggio a Marco Pantani.