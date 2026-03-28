Di Pietro e Dresti confermati nel Campionato Italiano Rally 2026

Alla fine l’annuncio atteso è arrivato: anche nel 2026 l’Ossola avrà un suo equipaggio nel Campionato Italiano Rally.
Andrea Dresti, pilota vigezzino, e Gabriel Di Pietro, navigatore ossolano, saranno nuovamente al via nel massimo campionato tricolore, dopo la brillante stagione 2025.
Per il duo si tratta di una conferma significativa, maturata praticamente al fotofinish. Dresti e Di Pietro correranno nel campionato Due Ruote Motrici “Ciar 2Rm” su una Peugeot 208 Rally4, abbandonando la Lancia Ypsilon che li aveva accompagnati alla conquista del Trofeo Lancia Junior.
La nuova stagione è già entrata nel vivo: l’equipaggio si trova infatti in Toscana per prendere parte al Rally Il Ciocco, gara d’apertura del campionato, in programma tra oggi, sabato 28 marzo, e domenica 29 marzo sulle strade della provincia di Lucca.
Dresti e Di Pietro saranno in gara con i colori del team Lion Team, struttura con base nel Lazio, dopo l’esperienza con la scuderia Blue Thunder Racing. Un nuovo capitolo che segna anche un ulteriore passo avanti nel percorso sportivo del duo ossolano.