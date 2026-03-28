Villavis Race, torna il trail tra natura e solidarietà

Domenica 29 marzo 2026 torna a Villadossola la Villavis Race, giunta alla terza edizione. Il trail propone due distanze: una 17 km competitiva, valida come Campionato Provinciale Fidsal VCO (Urban Trail individuale e Trail per Società), e una 11 km non competitiva, aperta a tutti.

Percorso tra fiume e sentieri

Il tracciato, rinnovato, presenta un dislivello positivo di circa 80 metri per entrambe le distanze. La partenza è prevista da Piazza della Repubblica, con ritrovo dalle ore 7:30:

start 17K competitiva alle 9:30

start 11K non competitiva alle 9:35

Il percorso si sviluppa tra la Ciclabile del Toce, sentieri e mulattiere immersi nella natura, con passaggi suggestivi lungo il fiume e doppio transito alla Collina dello Sport, prima del ritorno in centro città. Coinvolti i territori di Villadossola e Pallanzeno, tra paesaggi primaverili e scorci caratteristici.

Gli organizzatori garantiscono un’ottima accoglienza per tutti i partecipanti: ristori lungo il percorso (due per la 17K e uno per la 11K), ristoro finale, pacco gara con gadget tecnico, spogliatoi, docce e servizio massaggi. A chiudere la giornata, il tradizionale Polenta Party.

Sport e solidarietà

La manifestazione ha anche una forte valenza solidale: parte del ricavato sarà devoluto all’associazione Ossola Amici dell’Ugi , impegnata nel sostegno ai bambini oncologici e alle loro famiglie.

Inoltre, è attiva una raccolta di scarpe usate, che verranno donate al Centro Aiuti per l’Etiopia di Verbania per una seconda vita.