Servizio Civile Universale: ultimi giorni per candidarsi con Anpas Piemonte nel Vco

Scade alle ore 14 dell’8 aprile 2026 il bando per il Servizio Civile Universale, un’opportunità unica per ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni che vogliono vivere un’esperienza di crescita personale e professionale al servizio della comunità.

Nel Verbano-Cusio-Ossola sono disponibili 10 posti offerti dalle associazioni Anpas locali: Croce Verde Gravellona Toce (2 posti), Corpo Volontari del Soccorso Omegna (1 posto), Corpo Volontari Soccorso Ornavasso (2 posti), Squadra Nautica Salvamento Verbania (2 posti) e Corpo Volontari del Soccorso Villadossola (3 posti). I progetti riguardano il soccorso sanitario 118, l’assistenza e l’educazione e promozione culturale, con l’obiettivo di rafforzare il volontariato sul territorio.

Il Servizio Civile ha una durata di 12 mesi, con un impegno settimanale di 25 ore e un assegno mensile di circa 520 euro. Le candidature devono essere presentate esclusivamente online sulla piattaforma del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale tramite SPID. Per informazioni sui progetti e supporto alla candidatura è attivo il sito di Anpas Piemonte: serviziocivile.anpas.piemonte.it.

Scegliere il Servizio Civile con Anpas significa entrare in un percorso di crescita, imparare competenze tecniche e trasversali, e contribuire concretamente al benessere della comunità. Particolarmente intensa è l’esperienza nel settore del soccorso sanitario 118, dove i volontari, dopo una formazione iniziale certificata dalla Regione Piemonte, affiancheranno soccorritori esperti nei turni di ambulanza e nelle attività di emergenza.

Anche i progetti di assistenza ed educazione culturale permettono di lavorare con studenti e cittadini per diffondere la cultura del primo soccorso, del volontariato e di corretti stili di vita. Alcuni posti sono riservati a giovani in condizioni di difficoltà, confermando il Servizio Civile come strumento di equità e partecipazione.