Un elettrocardiografo per la casa di riposo di Omegna: la solidarietà che fa la differenza

Un importante gesto di solidarietà arricchisce la dotazione sanitaria della Casa di Riposo Massimo Lagostina di Omegna. Il “cantante della solidarietà”, Salvatore Ranieri, ha donato alla struttura un elettrocardiografo di ultima generazione, dotato di display touchscreen e accessori all’avanguardia.

L’apparecchiatura rappresenta uno strumento essenziale per il monitoraggio dell’attività cardiaca degli ospiti, permettendo controlli più rapidi, precisi ed efficaci, con un impatto diretto sulla qualità dell’assistenza.

La donazione è stata accolta dal Direttore della struttura, Dott. Bisca, e dal Direttore Sanitario, Dott. Sandrini, che hanno espresso profonda gratitudine per il gesto. “È un sentimento di riconoscenza sincera verso il cantante della solidarietà, noto per la sua generosità e disponibilità”, ha dichiarato il Dott. Bisca.

Anche il Dott. Sandrini ha sottolineato il valore dell’iniziativa: “Si tratta di un contributo prezioso per il benessere dei nostri ospiti. Il nuovo elettrocardiografo ci consente di operare con strumenti moderni nel settore delle RSA”.

Dal canto suo, Salvatore Ranieri ha ribadito il significato più profondo del suo impegno: “Ho sempre creduto che la musica non debba fermarsi al palcoscenico. Aiutare concretamente gli anziani significa restituire qualcosa a chi ha costruito il nostro presente. Ogni sorriso vale più di qualsiasi applauso. Questo contributo è un modo per dire loro che non sono soli”.

Parole che raccontano una solidarietà autentica, capace di andare oltre il gesto materiale e trasformarsi in vicinanza umana. In contesti come le case di riposo, anche un’attenzione concreta può rappresentare non solo un supporto sanitario, ma anche un grande conforto emotivo. Un’iniziativa che dimostra come la generosità, quando è sincera, sappia arrivare dritta al cuore, soprattutto a quello delle persone più fragili.