Percorso di Tolomeo sempre più frequentato: i visitatori chiedono panchine lungo il sentiero

Con la bella stagione aumentano i frequentatori del percorso di Tolomeo. Da molti, che spesso percorrono il sentiero emerge la richiesta della posa di qualche panchina lungo il tragitto. L'itinerario si svolge lungo l’argine del Toce e la campagna ed è lungo circa 3 chilometri, che si sviluppano sul territorio di Beura e per un piccolo tratto di Trontano nella frazione Cosasca.

L'itinerario, nato per iniziativa del Comune di Beura nel 2023, parte dal Mulino San Giorgio dopo pochi metri ci sono i binocoli di osservazione sulle montagne ed è qui in particolare che i frequentatori gradirebbero la posa di qualche panchina con vista sul fiume Toce.

"La posa di qualche panchina - dice un frequentatore - sarebbe importante per riposare le gambe o anche solo osservare la bellezza del luogo, per bere e consumare uno spuntino, per una pausa mentale".

Il sentiero viene pulito e sistemato tre volte all'anno dal Consorzio Alpe Marzone. Il sindaco Davide Carigi sentita la richiesta ha detto che l'amministrazione valuterà la sistemazione di qualche panchina lungo il tragitto.