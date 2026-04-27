Buona partecipazione alla festa di San Marco

Buona partecipazione per la festa di San Marco a Oira, la frazione di Crevoladossola, che lo scorso fine settimana ha visto un buon afflusso di gente. Un appuntamento sentito quello di venerdì 24 e sanato 25 aprile che questa volta ha avuto come ‘protagonista’ la valorizzazione dell’ Alpe Cravariola, grazie alle esposizioni sui temi “Cravariola, l’Alpe della dote: dove tutto ha inizio” e “Cravariola: storie di uomini, alpigiani e casari”, realizzate in collaborazione con l’Associazione Sentieri degli Spalloni. Tutto coronato dal ricco programma che ha visto un mix tra storia, tradizioni, spettacoli e intrattenimenti e la presenza della Musica di Oira e del Corpo Musicale di Crevoladossola. Oltre alle bancarelle di arte e artigianato locale che hanno a animato le vie di Oira. Con, alle 15 di sabato, la celebrazione liturgica con la benedizione della campagna, del pane e del vino.