Buona partecipazione alla festa di San Marco

Buona partecipazione per la festa di San Marco a Oira, la frazione di Crevoladossola, che lo scorso fine settimana ha visto un buon afflusso di gente. Un appuntamento sentito quello di venerdì 24 e sanato 25 aprile che questa volta ha avuto come ‘protagonista’ la valorizzazione dell’ Alpe Cravariola, grazie alle esposizioni sui temi “Cravariola, l’Alpe della dote: dove tutto ha inizio” e “Cravariola: storie di uomini, alpigiani e casari”, realizzate in collaborazione con l’Associazione Sentieri degli Spalloni. Tutto coronato dal ricco programma che ha visto un mix tra storia, tradizioni, spettacoli e intrattenimenti e la presenza della Musica di Oira e del Corpo Musicale di Crevoladossola. Oltre alle bancarelle di arte e artigianato locale che hanno a animato le vie di Oira. Con, alle 15 di sabato, la celebrazione liturgica con la benedizione della campagna, del pane e del vino.
In Breve
lunedì 27 aprile
domenica 26 aprile
giovedì 23 aprile
domenica 19 aprile
giovedì 16 aprile
martedì 07 aprile
domenica 05 aprile
lunedì 30 marzo
Che tempo fa
Rubriche
Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?