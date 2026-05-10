Pali della telefonia pericolosi? Sì, ma per il personale tecnico

Tutelare l’incolumità pubblica mettendo degli avvisi sui pali..... In Ossola non c’è paese o zona di montagna dove non appaiano ti con la scritta ‘’Palo degradato, vietato salire’’ .

In diversi si sono chiesti perché Telecom, anziché provvedere a sostituire questi pali, si limiti a mettere dei cartelli di attenzione. ''Se i pali sono degradati, vanno cambiati! Non crediamo che ne soffra il bilancio della società'' hanno detto alcuni ossolani, preoccupati che in caso di forte vento, il palo possa cadere sulla testa di qualcuno.

Se l’avvertimento è sulla maggior parte dei pali significa che gran parte delle linee telefoniche sono a rischio?

Abbiamo sentito Tim che ha però fatto sapere di non gestire più l’infrastruttura di rete fissa, che è stata ceduta alla società FiberCop. Alla quale ci siamo rivolti per avere delle spiegazioni.

‘’I cartelli apposti sui pali – spiega FiberCop, gestore dell’infrastruttura di rete fissa - informa che riportano l’indicazione “palo non idoneo alla salita” in ottemperanza a una prescrizione dell’Asl di Chieri del 2013. Questa segnalazione riguarda esclusivamente la sicurezza del personale tecnico durante le attività in quota e non indica che il palo sia pericolante o instabile per la popolazione. Un palo, infatti, può essere perfettamente sicuro dal punto di vista strutturale, ma non soddisfare i requisiti necessari per consentire la salita del tecnico. Il nostro personale effettua monitoraggi periodici e, quando un palo presenta effettivi rischi per la sicurezza pubblica, viene programmata la sostituzione o la messa in sicurezza con priorità. In ogni caso, qualora Comuni, Province o altri Enti individuassero pali che ritengono potenzialmente pericolanti per la popolazione, possono inviarci una segnalazione che sarà presa in carico e gestita con massima priorità’’.