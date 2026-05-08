Gli studenti di Losanna in bicicletta alla scoperta dell’Ossola

Un viaggio tra innovazione, sostenibilità e conoscenza del territorio ha portato 24 studenti e quattro professori dell’École Polytechnique Fédérale de Lausanne nel cuore dell’Ossola, ospiti della Fondazione Canova al Villaggio Laboratorio di Ghesc, a Montecrestese, dal 26 aprile al 1° maggio.

L’esperienza, inserita nel programma di cooperazione Interreg Italia–Svizzera “BlitzArt”, ha visto i partecipanti muoversi quasi esclusivamente in bicicletta, dopo aver attraversato le Alpi con un furgone carico di mezzi fino all’arrivo a Domodossola.

L’iniziativa ha unito ricerca accademica e pratica sul campo, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e naturale alpino attraverso arte, architettura e studio del territorio.

Durante il soggiorno, gli studenti hanno visitato alcune realtà artigianali e produttive del territorio ossolano, tra cui il laboratorio di pietra a spacco di Giampiero Guglielmazzi a Trontano e l’azienda Domograniti di Rosalba Sbaffi e Giuseppe Galletti, approfondendo le tecniche di lavorazione e utilizzo della pietra in architettura.

Ampio spazio anche all’approfondimento ambientale, con focus sul rischio idrogeologico insieme ai geologi Giovanni Capulli e Roberta Pareschi, e alla visita della cava “La Beola di Monte” a Montecrestese, per osservare metodi di estrazione sostenibili e non invasivi.

Il percorso si è concluso con una fase di restituzione e riflessione sul lavoro svolto, legata anche alla riqualificazione della “Casa lunga” di Ghesc, edificio storico recentemente acquisito dalla Fondazione Canova. Non è mancata la parte pratica, con un laboratorio guidato dall’artigiano Michael Pitzalis, che insieme agli studenti ha realizzato un tratto di mulattiera con tecniche tradizionali.

"Ringrazio il professor Martin Frohlich dell’istituto di Losanna per il coordinamento del gruppo e tutte le realtà che hanno accolto gli studenti, permettendo loro di conoscere l’intero ciclo della pietra, dall’estrazione all’utilizzo" ha dichiarato Maurizio Cesprini, presidente della Fondazione Canova.