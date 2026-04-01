Società di Mutuo Soccorso, convocata l'assemblea dei soci

Si riunirà venerdì 17 aprile alle 8.30 in prima convocazione, e sabato 18 aprile alle 15.00 in seconda convocazione, l’assemblea ordinaria della Società di Mutuo Soccorso di Domodossola, nella sede cittadina in via Teatro. I soci si confronteranno su diversi temi, primo tra tutti la nomina di un nuovo segretario dell’assemblea.

Argomento centrale della seduta sarà la relazione del presidente sulle attività svolte dalla società nel corso del 2025: tante sono state le iniziative promosse sul territorio domese, da incontri dedicati alla salute alla presentazione di libri. Il presidente presenterà poi il calendario delle iniziative che saranno proposte nel 2026, che dovrà essere approvato dai soci. Questi ultimi di confronteranno anche sul bilancio consuntivo e sul bilancio preventivo del 2026.