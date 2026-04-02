Santa Maria Maggiore, aperte le iscrizioni per i Mercatini di Natale 2026

Sono ufficialmente aperte da oggi - giovedì 2 aprile - le iscrizioni e le preselezioni per gli espositori che desiderano essere presenti all’edizione 2026 dei Mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore, in programma al 6 all’8 dicembre.

Da oggi sarà possibile effettuare l’iscrizione, esclusivamente online, per le Bancarelle di Qualità, che sono state selezionate durante la precedente edizione e hanno dunque la priorità: potranno iscriversi dal 2 al 16 aprile, senza necessità di preselezione. Nelle stesse date son aperte le preselezioni per gli aspiranti espositori di prodotti enogastronomici, che potranno essere effettuate online oppure di persona (su appuntamento) il 9 maggio presso l’ufficio della Pro Loco. Le preselezioni per tutti gli altri aspiranti espositori saranno aperte, online o di persona, dal 17 aprile al 10 maggio.

Possono partecipare ai Mercatini di Natale artigiani in possesso di licenza per il commercio itinerante, possessori di partita iva, venditori occasionali e produttori dell’ingegno a carattere creativo. L’iscrizione al mercatino – per tutte le tipologie di espositori, sarà possibile solo a seguito del superamento della fase di preselezione eseguita dall’organizzazione. La selezione non si basa sull’ordine di arrivo delle domande, ma sui criteri richiesti e in base alla qualità dei prodotti.

La fase di preselezione avrà inizio il 17 aprile e si concluderà il 10 maggio. Gli espositori che avranno superato questa fase potranno procedere al pagamento della quota e alla scelta del posto.