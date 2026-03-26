Mostra del capretto, una vetrina del lavoro quotidiano degli allevatori

In occasione della Domenica delle Palme, il prossimo 29 marzo, Santa Maria Maggiore ospiterà la 34ª edizione della Mostra del capretto tipico vigezzino, un appuntamento ormai storico che celebra e valorizza una delle eccellenze più rappresentative del territorio. La manifestazione si terrà presso il Centro del Fondo di via Belcastro ed è organizzata dal Consorzio Agricoltori e Allevatori della Valle Vigezzo, realtà impegnata nella tutela e promozione delle produzioni locali.

Saranno circa trenta gli allevatori presenti, tutti appartenenti al Consorzio che garantisce la qualità del capretto vigezzino, riconosciuto con il marchio Pat, Prodotti Agroalimentari Tradizionali. L’evento rappresenta un’occasione preziosa per avvicinarsi al lavoro quotidiano degli allevatori, fatto di passione, attenzione e rispetto delle tradizioni, e per conoscere da vicino le caratteristiche di un prodotto che racconta la storia e l’identità della valle.

La giornata offrirà anche un interessante percorso enogastronomico grazie alla mostra mercato, dove i visitatori potranno acquistare formaggi caprini e ovini e altri prodotti tipici locali. Tra le specialità più ricercate spiccano i “violini” di capra, una produzione di nicchia simile al prosciutto crudo, ottenuta attraverso una lunga e accurata stagionatura e arricchita da un mix di spezie come pepe, cannella, alloro e rosmarino, che ne esaltano il gusto unico e inconfondibile.