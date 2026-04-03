Valentina Greggio è la più veloce di sempre: record del mondo sulla pista di Vars

Valentina Greggio è la donna più veloce di sempre: la campionessa verbanese di sci di velocità ha fatto segnare il record del mondo, raggiungendo la folle velocità di 248.27 km/h. È accaduto nella giornata di oggi, venerdì 3 aprile, nel corso di una gara disputata a Vars, in Francia. Greggio ha battuto se stessa: era infatti suo il precedente record di 247.083 km/h, che aveva stabilito nel 2016.

Non poteva che concludersi così, con un altro immenso successo, la stagione della regina della velocità, che soltanto pochi giorni fa aveva conquistato il sesto oro mondiale e l’ottava coppa del mondo.