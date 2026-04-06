"Serata Shakespeare": poesia e arte al Collegio Rosmini

Proseguono gli appuntamenti culturali promossi dall’associazione Musei d’Ossola nell’ambito del Festival dell’Illustrazione Di-Se x BlitzArt.

Sabato 11 aprile alle 21.00 la biblioteca del Collegio Mellerio Rosmini di Domodossola ospita la “Serata Shakespeare”, un evento nel quale e parole senza tempo di William Shakespeare prendono voce e corpo nell’interpretazione dell’attrice Paola Giavina, accompagnata dalle atmosfere sonore della chitarra di Doriana Spirito.

Un intreccio di voce e musica guiderà il pubblico dentro l’immaginario incantato di “Sogno di una notte di mezza estate”, tra amori, illusioni e metamorfosi, in dialogo con le opere visionarie di Brad Holland presenti nella mostra allestita proprio in biblioteca in occasione del festival Di-Se. Le letture si fondono con le delicate sonorità rinascimentali inglesi di Robert Johnson e John Dowland, creando un’esperienza immersiva, intima e poetica.

Già nel pomeriggio, dalle 16.00 alle 19.00, la biblioteca del Collegio Rosmini si anima con le voci dei giovani e appassionati interpreti del cittadino liceo “Giorgio Spezia”. I ragazzi porteranno in scena una selezione di versi di William Shakespeare, intrecciandoli con le suggestioni visive delle opere in mostra. Un percorso vivo e dinamico in cui i classici prendono nuova forma attraverso lo sguardo e l’energia delle nuove generazioni, dando corpo a passioni, conflitti e visioni senza tempo. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Fera Teatro.

Entrambi gli eventi sono a ingresso libero.