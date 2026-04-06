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Ossola | 06 aprile 2026, 09:20

Mergozzo, via libera al progetto di bonifica dell'area acquitrinosa a Montorfano

L'intervento, dal costo di 300mila euro, prevede la messa in sicurezza della zona alle spalle della chiesa di San Giovanni

Mergozzo, via libera al progetto di bonifica dell'area acquitrinosa a Montorfano

Via libera, da parte della giunta comunale di Mergozzo, per il progetto di fattibilità tecnico-economica per la bonifica dell’area acquitrinosa che si trova alle spalle della chiesa romanica di San Giovanni a Montorfano, insieme alla sistemazione del piccolo corso d’acqua che attraversa il borgo. L’intervento, dal valore complessivo di 300 mila euro, punta a risanare una zona delicata dal punto di vista ambientale e a migliorare la sicurezza idraulica del centro abitato.

Il progetto è stato approvato dopo l’acquisizione di tutti i pareri necessari, tra cui quelli della regione Piemonte e della soprintendenza. Un passo significativo per Montorfano, che attende da tempo un intervento capace di valorizzare l’area attorno alla chiesa romanica e di mettere in sicurezza il reticolo idrico del borgo.

l.b.

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