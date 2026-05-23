Da bene confiscato a spazio per i giovani: prosegue il progetto della "Foresteria delle betulle"

Prosegue l’iter per il recupero di un edificio confiscato e ora di proprietà del comune di Vogogna. L’amministrazione ha infatti recentemente affiato ad un architetto il progetto di restauro e riqualificazione strutturale dell’immobile, che è stato acquisito dal comune dopo essere stato confiscato nell’ambito del processo Tubor.

Il progetto prevede un investimento di circa 92mila euro, finanziati dalla regione Piemonte, a cui si aggiungono 10mila euro stanziati dalla Fondazione Comunitaria del Vco. L’obiettivo è quello di trasformare l’immobile in un punto di riferimento per la comunità: ospiterà infatti la “Foresteria delle Betulle”, un luogo di incontro, inclusione e e socialità per i giovani del territorio, che sarà gestito dalle associazioni Libera Vco e 21 Marzo, le stesse che hanno affiancato il comune di Vogogna nel percorso di acquisizione del bene.

L’iter procede dunque secondo il cronoprogramma e gli interventi, secondo quanto riferito dall’amministrazione, dovrebbero concludersi entro la fine dell’anno.