Autostrada A26, i cantieri attivi questa settimana

Ancora modifiche alla viabilità lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri. Autostrade per l’Italia ha infatti diffuso la consueta informativa, che illustra tutti i cantieri attivi per la settimana del 6 aprile. Di seguito l’elenco completo.
Cantieri di chiusura in orario notturno:
Tra Gravellona Toce e Baveno in direzione Genova, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di mercoledì 8 aprile. Uscita obbligatoria a Gravellona Toce e possibile rientro a Baveno.
Cantieri di corsia unica permanente:
Tra Verbania e Baveno in direzione Genova, tra le pkm 193+100 e 190+800 in modalità permanente da giovedì 9 aprile.
Tra Baveno e Carpugnino in direzione Genova, tra le pkm 189+500 e 187+100 in modalità permanente da mercoledì 8 a venerdì 10 aprile.
Tra Carpugnino e Baveno in direzione Gravellona, tra le pkm 187+000 e 188+900 in modalità permanente da mercoledì 8 a venerdì 10 aprile.
Tra Borgomanero e allacciamento A26/D08 in direzione Gravellona, tra le pkm 159+000 e 159+950 in modalità permanente.
Sulla D36 Stroppiana-Santhià, tra allacciamento D36/A4 e allacciamento D36/A26 in direzione A26 Trafori, tra le pkm 16+500 e 12+500 in modalità permanente.
Tra allacciamento D36/A4 e allacciamento D36/A4 in direzione Santhià, tra le pkm 12+300 e 16+300 in modalità permanente.