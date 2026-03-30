Autovelox in Piemonte: ecco le strade interessate dai controlli fino a domenica 5 aprile

La Polizia di Stato ha diffuso l’elenco delle strade del Piemonte in cui, nel corso della settimana, saranno attivi i controlli elettronici della velocità. L’obiettivo è promuovere il rispetto dei limiti e incoraggiare una guida più prudente, contribuendo così a ridurre il rischio di incidenti. Mantenere una velocità adeguata alle condizioni della strada è infatti essenziale per la sicurezza di tutti gli utenti. Di seguito le postazioni previste nei prossimi giorni.

31/03/2026

Autostrade: A06 Torino-Savona (CN), A32 Torino-Bardonecchia (TO), A33 Asti-Cuneo (CN), A21 (AL).

Strade statali: SS21 del Colle della Maddalena (CN), SS231 di Santa Vittoria (CN), SS28 del Colle di Nava (CN), SS30 di Val Bormida (AL), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS23 Colle Sestriere (TO).

Strade provinciali: SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP299 di Alagna (VC), SP3 Sant’Albano Stura (CN), SP422 di Valle Macra (CN), SP661 delle Langhe (CN), SP662 di Savigliano (CN), SP53 San Giorgio Canavese (TO).

01/04/2026

Autostrade: A06 Torino-Savona (CN), A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO), A32 Torino-Bardonecchia (TO), A33 Asti-Cuneo (CN), A4 Torino-Milano (NO), A21 (AL), A8 (NO).

Strade statali: SS20 Colle di Tenda e Valle Roja (CN), SS21 del Colle della Maddalena (CN), SS231 di Santa Vittoria (CN), SS28 del Colle di Nava (CN), SS32 Ticinese (NO), SS703 Tangenziale Est Novara (NO), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS758 Masserano-Mongrando (BI), SS33 del Sempione (VB), SS23 Colle Sestriere (TO).

Strade provinciali: SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP229 Lago d’Orta (NO), SP299 di Alagna (NO), SP3 Sant’Albano Stura (CN), SP422 di Valle Macra (CN), SP661 delle Langhe (CN), SP662 di Savigliano (CN), SP702 Tangenziale Bra (CN), SP53 San Giorgio Canavese (TO).

02/04/2026

Autostrade: A06 Torino-Savona (CN), A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO), A33 Asti-Cuneo (CN), A4 Torino-Milano (NO), A26 (AL), A21 (AL), A21 TO-PC (AT), A8 (NO).

Strade statali: SS21 del Colle della Maddalena (CN), SS231 di Santa Vittoria (CN), SS28 del Colle di Nava (CN), SS32 Ticinese (NO), SS32 Torino-Bardonecchia (TO), SS703 Tangenziale Est Novara (NO), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS758 Masserano-Mongrando (BI), SS23 Colle Sestriere (TO).

Strade provinciali: SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP229 Lago d’Orta (NO), SP299 di Alagna (NO), SP3 Sant’Albano Stura (CN), SP422 di Valle Macra (CN), SP661 delle Langhe (CN), SP662 di Savigliano (CN), SP702 Tangenziale Bra (CN), SP53 San Giorgio Canavese (TO).

03/04/2026

Autostrade: A06 Torino-Savona (CN), A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO), A33 Asti-Cuneo (CN), A4 Torino-Milano (NO), A21 (AL), A21 TO-PC (AT), A8 (NO).

Strade statali: SS20 Colle di Tenda e Valle Roja (CN), SS21 del Colle della Maddalena (CN), SS231 di Santa Vittoria (CN), SS28 del Colle di Nava (CN), SS32 Ticinese (NO), SS32 Torino-Bardonecchia (TO), SS703 Tangenziale Est Novara (NO), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS758 Masserano-Mongrando (BI), SS23 Colle Sestriere (TO).

Strade provinciali: SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP166 Val d’Ossola (VB), SP229 Lago d’Orta (NO), SP299 di Alagna (NO), SP3 Sant’Albano Stura (CN), SP422 di Valle Macra (CN), SP661 delle Langhe (CN), SP662 di Savigliano (CN), SP702 Tangenziale Bra (CN), SP53 San Giorgio Canavese (TO).

04/04/2026

Autostrade: A06 Torino-Savona (CN), A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO), A32 Torino-Bardonecchia (TO), A33 Asti-Cuneo (CN), A8 (NO).

Strade statali: SS20 Colle di Tenda e Valle Roja (CN), SS21 del Colle della Maddalena (CN), SS231 di Santa Vittoria (CN), SS28 del Colle di Nava (CN), SS32 Ticinese (NO), SS703 Tangenziale Est Novara (NO), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS758 Masserano-Mongrando (BI), SS33 del Sempione (VB), SS23 Colle Sestriere (TO).

Strade provinciali: SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP142 del Biellese (NO), SP229 Lago d’Orta (NO), SP3 Sant’Albano Stura (CN), SP422 di Valle Macra (CN), SP661 delle Langhe (CN), SP662 di Savigliano (CN), SP702 Tangenziale Bra (CN), SP53 San Giorgio Canavese (TO).

05/04/2026

Autostrade: A06 Torino-Savona (CN), A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO), A32 Torino-Bardonecchia (TO), A33 Asti-Cuneo (CN), A8 (NO).

Strade statali: SS20 Colle di Tenda e Valle Roja (CN), SS21 del Colle della Maddalena (CN), SS231 di Santa Vittoria (CN), SS28 del Colle di Nava (CN), SS32 Ticinese (NO), SS703 Tangenziale Est Novara (NO), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS758 Masserano-Mongrando (BI), SS23 Colle Sestriere (TO).

Strade provinciali: SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP229 Lago d’Orta (NO), SP299 di Alagna (NO), SP3 Sant’Albano Stura (CN), SP422 di Valle Macra (CN), SP661 delle Langhe (CN), SP662 di Savigliano (CN), SP702 Tangenziale Bra (CN), SP53 San Giorgio Canavese (TO).