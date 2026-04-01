Trenord cerca capitreno: al via le candidature

Trenord apre le porte a nuovi inserimenti e lancia una nuova campagna di reclutamento: dalle ore 10 di giovedì 2 aprile sarà possibile candidarsi per diventare capitreno, una delle figure chiave del servizio ferroviario regionale.

Le candidature resteranno aperte fino a lunedì 20 aprile e tutte le informazioni saranno disponibili nella sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale dell’azienda. Parallelamente, è attiva anche una selezione per il ruolo di Specialist di Sala Operativa.

Quella del capotreno è una figura centrale per garantire la qualità del viaggio: è responsabile della sicurezza a bordo e rappresenta il principale punto di riferimento per i passeggeri, offrendo assistenza, informazioni e supporto durante tutto il tragitto.

Chi supererà la selezione entrerà in un percorso di formazione della durata di circa sei mesi, al termine del quale sono previsti esami teorici e pratici, seguiti da un periodo di tirocinio necessario per ottenere l’abilitazione.

Per partecipare è richiesto un diploma di scuola superiore o una laurea, un’ottima conoscenza dell’italiano e un buon livello di inglese. La conoscenza di altre lingue sarà considerata un plus. Tra le competenze richieste anche capacità comunicative, problem solving, precisione e disponibilità a lavorare su turni e a spostarsi sul territorio, che comprende la Lombardia, le regioni limitrofe e il collegamento aeroportuale Malpensa Express.

Accanto alla ricerca di capitreno, Trenord seleziona anche uno Specialist di Sala Operativa, figura strategica per il coordinamento della circolazione ferroviaria.

Il ruolo prevede il monitoraggio costante del servizio, attivo 24 ore su 24, con l’obiettivo di garantire regolarità e continuità agli spostamenti dei circa 790mila passeggeri che ogni giorno utilizzano il treno in Lombardia. La figura si occuperà anche della gestione di eventuali criticità e situazioni di emergenza, in collaborazione con i team interni e con i gestori delle infrastrutture.

Per questa posizione è richiesta esperienza nel settore dei trasporti o ferroviario, diploma, buona conoscenza dell’inglese e degli strumenti informatici, oltre a capacità organizzative, autonomia e attitudine al lavoro di squadra.

Tutti i dettagli e i link per candidarsi sono disponibili sul sito ufficiale di Trenord, dove vengono pubblicati anche gli aggiornamenti sulle opportunità di lavoro offerte dall’azienda.