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Viabilità e trasporti | 01 aprile 2026, 10:44

A26, chiuso per una notte il tratto tra Gravellona e Baveno

Tra l'8 e il 9 aprile sono previsti lavori alle barriere di sicurezza

A26, chiuso per una notte il tratto tra Gravellona e Baveno

Autostrade per l’Italia ha programmato interventi di riqualificazione delle barriere di sicurezza lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri. Per permettere l’esecuzione dei lavori, è prevista la chiusura del tratto compreso tra Gravellona Toce e Baveno, dal km 194.3 al km 189.9, in direzione Genova, dalle 22.00 dell’8 aprile alle 6.00 del 9 aprile. È obbligatoria l’uscita a Gravellona Toce, con possibile rientro in autostrada allo svincolo libero di Baveno dopo aver percorso la SS 33.

l.b.

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