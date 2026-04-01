A26, chiuso per una notte il tratto tra Gravellona e Baveno

Autostrade per l’Italia ha programmato interventi di riqualificazione delle barriere di sicurezza lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri. Per permettere l’esecuzione dei lavori, è prevista la chiusura del tratto compreso tra Gravellona Toce e Baveno, dal km 194.3 al km 189.9, in direzione Genova, dalle 22.00 dell’8 aprile alle 6.00 del 9 aprile. È obbligatoria l’uscita a Gravellona Toce, con possibile rientro in autostrada allo svincolo libero di Baveno dopo aver percorso la SS 33.
In Breve
sabato 04 aprile
giovedì 02 aprile
mercoledì 01 aprile
lunedì 30 marzo
domenica 29 marzo
sabato 28 marzo
venerdì 27 marzo
Che tempo fa
Rubriche
Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?