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Viabilità e trasporti | 01 aprile 2026, 14:27

Vacanze di Pasqua, oltre 60 milioni di veicoli in viaggio sulla rete autostradale

Anas prevede un aumento del traffico pari all'8% tra il 1° e il 7 aprile

Vacanze di Pasqua, oltre 60 milioni di veicoli in viaggio sulla rete autostradale

Sulla rete stradale Anas per le festività pasquali sono previsti circa 60 milioni di veicoli da oggi, mercoledì 1° aprile, a martedì 7 aprile. Rispetto al normale andamento del traffico oggi si stima una crescita dell’8%; domani, giovedì 2 aprile, è previsto un incremento del 10% e venerdì 3 aprile del 3%.

“In queste festività caratterizzate da spostamenti di breve e media percorrenza – ha dichiarato l’amministratore delegato di Anas Claudio Andrea Gemme – chiediamo a chi si mette in viaggio di rispettare i limiti di velocità, le distanze tra i veicoli ed evitare qualsiasi tipo di distrazione alla guida innanzitutto con l’uso del cellulare. Ricordiamoci sempre – sottolinea l’ad Anas - che la sicurezza dipende dai nostri comportamenti. Insieme al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le forze dell’ordine siamo in prima linea per tutelare la sicurezza stradale: massima prevenzione, vigilanza in caso di pericolo e soccorsi tempestivi. Con il nostro lavoro – ha concluso l’ad Gemme - vogliamo assicurare a chi si mette al volante un viaggio sereno. Raccomandiamo, soprattutto, di avere sempre un comportamento corretto alla guida come ricordiamo nelle nostre campagne di sensibilizzazione ‘Guida e basta’ con lo spot ‘Quando sei alla guida tutto può aspettare’”.

Le destinazioni preferite dai turisti si confermano le regioni del centro e del sud con particolare attenzione alle mete di mare. A partire da sabato 4 aprile, invece, i traffici subiranno una riduzione fino al -5% rispetto a quelli di un normale sabato di inizio primavera. Per la domenica di Pasqua è previsto un calo del -15% circa, con punte fino al -23% sugli itinerari di lunga percorrenza al nord.

Una lieve riduzione dei transiti è attesa anche nelle regioni settentrionali per la giornata di Pasquetta con variazioni che raggiungono circa il -11% rispetto a un lunedì feriale. In crescita, invece, nel Lunedì dell’Angelo, gli spostamenti di breve percorrenza per le gite fuori porta verso le località di mare, con variazioni che vanno dal circa +10% del centro al +17% della Sardegna, fino al +25% del sud. Un incremento dei transiti è previsto per il 7 aprile: si stima una crescita dell’11% rispetto a un normale martedì. Per i rientri verso le grandi città il traffico si concentrerà lungo le maggiori direttrici tra martedì 7 e mercoledì 8 aprile.

Per favorire gli spostamenti la circolazione dei mezzi pesanti sarà sospesa venerdì 3 aprile dalle 14.00 alle 22.00, sabato 4 aprile dalle 9.00 alle 16.00, domenica 5 e lunedì 6 aprile dalle 9.00 alle 22.00. In vista del controesodo, nella giornata di martedì 7, il blocco sarà in vigore dalle 9.00 alle 14.00. Durante le festività sarà aumentata la sorveglianza e garantita la presenza ininterrotta del personale con 2500 risorse in turnazione, personale tecnico e di esercizio, e oltre 200 unità nelle sale operative territoriali e la sala situazioni nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale h24.

Comunicato Stampa - l.b.

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