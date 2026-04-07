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Crevoladossola | 07 aprile 2026, 15:53

Partito il restauro degli affreschi di Villa Cesconi-Renzi

Grazie a un finanziamento europeo e regionale da 1,2 milioni di euro, prosegue il recupero della storica villa con il ripristino di affreschi e decorazioni originarie

Partito il restauro degli affreschi di Villa Cesconi-Renzi

A Crevoladossola prende forma un nuovo capitolo nella valorizzazione del patrimonio storico-artistico: è iniziato il restauro degli affreschi di Villa Cesconi-Renzi, grazie a un finanziamento congiunto europeo e regionale di 1.200.000 euro.

Il progetto riguarda il recupero delle decorazioni interne della villa storica, molte delle quali nei decenni passati erano state imbiancate, perdendo così parte del loro splendore originale. Gli interventi in corso permettono di riportare alla luce affreschi e dettagli ornamentali, restituendo alla villa l’eleganza e il fascino che contraddistinguevano gli ambienti storici.

a.f.

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