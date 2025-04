Seconda Categoria: l’Esio vince il big match e vola in Prima

Domenica era il grande giorno dello scontro diretto tra le prime due della classe, con l'Esio che poteva anche accontentarsi del pareggio per chiudere definitivamente il discorso promozione. I verbanesi hanno invece voluto confermare una volta di più la propria supremazia, superando con un netto 3-1 la Castellettese. Le reti decisive portano le firme di Preiata (9'), Labella (23') e Primatesta (61'), e così al triplice fischio può partire la festa. La Castellettese resta seconda, e si prepara a giocare direttamente il secondo turno playoff contro il Dormelletto Comignago, a meno di clamorose sorprese.

Vittoria per la Pro Vigezzo, che piega il Crodo con un 5-2 che vale l’aggancio in classifica al Gargallo, anche se ormai le chances di playoff sono azzerate dal pesante distacco dalla seconda e terza piazza. I rossoblù vincono grazie alla tripletta di Balassi (uno su rigore) e alla doppietta di Bonacina, per i rossoverdi i gol di Bianchetti e Silvestri su rigore non bastano a scongiurare la matematica retrocessione, dopo una stagione fallimentare. Per gli antigoriani è il secondo passo indietro di fila, e il prossimo anno disputeranno la Terza Categoria.

Sorride il Casale Corte Cerro, che torna alla vittoria superando la Crevolese per 2-0. I cusiani indirizzano il match già nel primo tempo con il gol di Coppi al 22', per poi chiuderlo nella ripresa grazie a Sow (77'). Un successo importante che consente ai casalesi di scavalcare il Fomarco e di portarsi a -3 dalla stessa Crevolese. I gialloblù del presidente Biggio, nonostante la sconfitta, sono quasi salvi.

Passo falso del Fomarco, che perde 2-1 in casa del Varallo Pombia e prosegue il suo terribile girone di ritorno. I biancoverdi accorciano le distanze solo nel finale con Romano (70’), ma non basta per evitare la sconfitta. Gli uomini di Piccinini vengono così agganciati dal Cireggio e superati dal Casale Corte Cerro, e sono ora in zona playout, anche se in questo momento sarebbero comunque salvi, grazie agli otto punti di vantaggio sul Maggiora penultimo.

Giornata amara anche per il Cireggio, battuto 1-0 in trasferta dal Riviera d'Orta. Gli omegnesi, incapaci di trovare la via del gol, si confermano troppo fragili lontano da casa e restano in acque pericolose, a pari del Fomarco in piena zona playout.

Sorride invece la Voluntas Suna, che espugna il campo del Maggiora con un bel 3-1. I granata si affidano alla doppietta di Peroni (23' e 85') e al rigore trasformato da Puppi (80') per portare a casa un successo meritato. I verbanesi salgono così a quota 32, conquistando matematicamente la salvezza.

Risultati:

Esio Verbania - Castellettese 3 - 1; Riviera D'Orta - Cireggio 1 - 0; Gargallo - Dormelletto Comignago 1 - 2; Casale Corte Cerro - Crevolese 2 - 0; Pro Vigezzo - Crodo 1 - 0; Varallo Pombia - Fomarco Don Bosco Pievese 2 - 1; Maggiora - Voluntas Suna 1 - 3

Classifica:

Esio Verbania 64 - Castellettese 54 - Dormelletto Comignago 50 - Varallo Pombia 40 - Riviera D'Orta 38 - Pro Vigezzo 36 - Gargallo 36 - Voluntas Suna 32 - Crevolese 29 - Casale Corte Cerro 26 - Fomarco Don Bosco Pievese 25 - Cireggio 25 - Maggiora 17 - Crodo 9