Servizio civile universale, prorogata la scadenza per la presentazione delle domande

È stata ufficialmente prorogata al 16 aprile alle 14.00 la scadenza per presentare domanda per il Servizio Civile Universale, offrendo così più tempo ai giovani interessati per cogliere un’importante opportunità ii crescita personale e professionale. Il bando si rivolge a ragazze e ragazzi tra i 18 e i 29 anni.

Nella provincia del Verbano Cusio Ossola sono 36 i posti disponibili, gestiti dalla cooperativa Aurive e distribuiti in diverse aree di intervento quali sociale, culturale, ambientale ed educativo. Il servizio prevede un impegno di 25 ore settimanali per una durata di 12 mesi, con un contributo mensile pari a 519,47 euro.

Nel Vco, sono diversi i comuni del territorio che offrono questa opportunità: 13 posti a Verbania (biblioteca Ceretti, Museo del Paesaggio, uffici comunali, consorzio dei servizi sociali del Verbano, Fondazione Comunitaria del Vco); 9 posti a Omegna (biblioteca civica, uffici comunali, Ciss Cusio, associazione Mastronauta, fondazione Forum); 4 posti a Gravellona Toce (biblioteca civica, uffici comunali), 3 posti a Domodossola (biblioteca civica, Palazzo San Francesco); 2 posti a Cannobio (Opera Pia Uccelli), 1 posto a Baveno (scuola dell’infanzia Henfrey), 1 posto a Vogogna (Parco Nazionale Val Grande), 1 posto a Varzo (Aree protette dell’Ossola).

Le domande devono essere presentate esclusivamente online entro il 16 aprile tramite la piattaforma dedicata. Per maggiori informazioni è possibile contattare la cooperativa Aurive.