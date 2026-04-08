Druogno accoglie la sesta rassegna corale “Storie di Contrade”

Druogno si prepara alla sesta rassegna corale “Storie di Contrade”: in programma sabato 25 aprile alle 20.45, sarà una serata all'insegna della musica e della condivisione.

L'evento, che si svolgerà presso la chiesa parrocchiale di San Silvestro, vedrà la partecipazione speciale del corso “Vos de Mont”, diretto dal maestro Marco Maiero. Insieme alla Corale Parrocchiale di Druogno diretta dal maestro Federico Scheber, la serata sarà un vero e proprio omaggio al canto corale e alle radici del territorio.

Il coro Vos de Mont, fondato a Tricesimo nel 1979, è composto da quarantasette voci maschili provenienti dal Friuli, dal Veneto e dalle Marche. Ha tenuto innumerevoli concerti in Italia e all'estero offrendo, nelle sue esibizioni, i suoni e i colori profondi della poesia con viva intesità interpretativa. Negli anni ha acquisito una sua identità timbrica e una marcata personalità scenica, diventando un esempio di “coro d'autore”, poiché esegue esclusivamente i canti del compositore tricesimano Marco Maiero, suo direttore da sempre.

Diplomatosi in trombone presso il Conservatorio Jacopo Tomadini di Udine, il suo stile è caratterizzato da una costante ricerca delle potenzialità e dei colori della voce. L'evento è organizzato con la collaborazione del Gruppo Alpini di Druogno e prenderà il via già alle 17 con l'accoglienza dei cori in piazza della Chiesa. Alle 18.30, con prenotazione consigliata, è invece previsto l'apericena.

Il costo d'ingresso al concerto è fissato a 12 euro, con possibilità di prevendita telefonando al numero 349.8916532 o via mail a coraledidruogno@gmail.com.