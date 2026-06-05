Schianto sulla Statale del Sempione a Domodossola, coinvolte tre auto

Incidente stradale nella serata di ieri, giovedì 4 giugno, lungo la Strada Statale 33 del Sempione, nel territorio comunale di Domodossola. L’allarme è scattato intorno alle 19.30 e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Verbano-Cusio-Ossola con una squadra del distaccamento di Domodossola.

All’arrivo dei soccorritori erano coinvolte tre autovetture. Secondo una prima ricostruzione, una delle vetture avrebbe perso il controllo a causa delle avverse condizioni meteorologiche, andando a urtare il guard-rail e coinvolgendo successivamente altri veicoli.

I vigili del fuoco hanno prestato assistenza a quattro persone e a due cani, affidandoli alle cure del personale sanitario intervenuto sul posto. Una delle persone coinvolte è rimasta incastrata nell’abitacolo ed è stata estratta dal veicolo grazie all’utilizzo delle attrezzature di soccorso in dotazione ai pompieri, in collaborazione con gli operatori del 118.

Terminate le operazioni di soccorso, i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata dall’incidente. Per consentire i rilievi, i soccorsi e la rimozione dei mezzi coinvolti, la Statale 33 del Sempione è rimasta completamente chiusa al traffico per circa un’ora. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.