''Un grazie ai soccorritori, sono stati bravissimi ed esemplari''

‘’Volevo ringraziare tutti i soccorritori intervenuti ieri sera sull’incidente stradale sulla Strada Statale 33 del Sempione, nel territorio comunale di Domodossola, che ha visto coinvolte tre vetture. Una era la mia’’. Così dice a Ossolanews, il conducente di una delle tre vetture rimaste seriamente danneggiate nell'impatto.

C.F. (queste le sue iniziali) ci ha contatati per esternare i suoi ringraziamenti, dopo lo spavento per quanto successo sulla supestrada.

‘’Sono stati tutti esemplari – spiega a Ossolanews - . Al di là del danno della mia auto che vedete nelle foto, mi sembrava doveroso ringraziare tutti i soccorritori, dall’ambulanza ai vigili del fuoco, al personale del Dea dell’ospedale che sono stati bravissimi ed esemplari ed hanno gestito bene la situazione. Grazie di cuore!’’.

L’incidente è avvenuto verso le 19.30 e sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco con una squadra del distaccamento di Domodossola, carabinieri e le ambulanze. La Statale 33 del Sempione era rimasta completamente chiusa al traffico per circa un’ora.