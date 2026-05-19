Ganna domina la cronometro al Giro d’Italia

Filippo Ganna firma una prestazione straordinaria nella decima tappa del Giro d’Italia 2026, la cronometro Viareggio-Massa, imponendosi con un’autentica prova di forza.

Il campione italiano ha coperto i 42 chilometri del percorso in 45’53”, mantenendo una media impressionante di 54,921 km/h e infliggendo distacchi pesantissimi a tutti gli avversari. Secondo posto per il compagno di squadra Thymen Arensman, arrivato a 1’54”, mentre il francese Remi Cavagna ha chiuso terzo con un ritardo di 1’59”.

Una vittoria netta e senza discussioni, che conferma ancora una volta il dominio di Ganna nelle gare contro il tempo. Si tratta dell’ottavo successo di tappa al Giro d’Italia, il primo dopo quello conquistato nell’edizione 2024 della Corsa Rosa.

Il trionfo della Viareggio-Massa rappresenta anche una tappa importante nella carriera del fuoriclasse azzurro: con questo successo Ganna raggiunge quota quaranta vittorie da professionista ed entra ancora di più nella storia del Giro. Il due volte campione del mondo a cronometro eguaglia infatti Eddy Merckx con sette vittorie nelle cronometro individuali della corsa rosa, avvicinandosi al primato detenuto da Francesco Moser, fermo a tredici successi.