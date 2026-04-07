Gli autovelox attivi in Piemonte questa settimana

La Polizia di Stato rende note con cadenza settimanale le strade interessate dai controlli della velocità. L’iniziativa ha lo scopo di promuovere una guida più responsabile e il rispetto dei limiti, elementi fondamentali per ridurre il rischio di incidenti. Il controllo della velocità rappresenta uno strumento essenziale per la sicurezza di tutti gli utenti della strada: di seguito l’elenco delle tratte in cui, nei prossimi giorni, saranno attivi gli autovelox.

10/04/2026

Autostrade: A21 TO-PC (AT).

Strade statali: SS758 Masserano-Mongrando (BI), SS23 Colle Sestriere (TO).

11/04/2026

Autostrade: A06 Torino-Savona (CN), A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO), A32 Torino-Bardonecchia (TO), A33 Asti-Cuneo (CN), A8 (NO).

Strade statali: SS20 Colle di Tenda e Valle Roja (CN), SS21 del Colle della Maddalena (CN), SS231 di Santa Vittoria (CN), SS28 del Colle di Nava (CN), SS32 Ticinese (NO), SS457 Asti-Casale Monferrato (AT), SS703 Tangenziale Est Novara (NO), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS758 Masserano-Mongrando (BI), SS23 Colle Sestriere (TO).

Strade provinciali: SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP142 del Biellese (NO), SP166 Val d’Ossola (VB), SP229 Lago d’Orta (NO), SP3 Sant’Albano Stura (CN), SP422 di Valle Macra (CN), SP661 delle Langhe (CN), SP662 di Savigliano (CN), SP702 Tangenziale Bra (CN), SP53 San Giorgio Canavese (TO).

12/04/2026

Autostrade: A06 Torino-Savona (CN), A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO), A32 Torino-Bardonecchia (TO), A33 Asti-Cuneo (CN), A8 (NO).

Strade statali: SS20 Colle di Tenda e Valle Roja (CN), SS21 del Colle della Maddalena (CN), SS231 di Santa Vittoria (CN), SS28 del Colle di Nava (CN), SS32 Ticinese (NO), SS703 Tangenziale Est Novara (NO), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS706 Tangenziale di Asti (AT), SS758 Masserano-Mongrando (BI), SS33 del Sempione (VB), SS23 Colle Sestriere (TO).

Strade provinciali: SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP229 Lago d’Orta (NO), SP299 di Alagna (NO), SP3 Sant’Albano Stura (CN), SP422 di Valle Macra (CN), SP661 delle Langhe (CN), SP662 di Savigliano (CN), SP702 Tangenziale Bra (CN), SP53 San Giorgio Canavese (TO).