"Arte per Ugi", raccolti circa 3mila euro

Si chiude con un bilancio complessivamente positivo l’iniziativa “Arte per Ugi”, la mostra solidale ospitata dal 22 marzo al 6 aprile al Teatro La Fabbrica di Villadossola, organizzata con l’obiettivo di sostenere le famiglie dei bambini in cura oncologica presso l’ospedale Regina Margherita di Torino.

“Grazie alla generosità degli artisti e alla partecipazione del pubblico, è andata piuttosto bene - spiega Damiano Bassi, presidente di Ossola Amica dell’Ugi - abbiamo venduto sei quadri e stiamo valutando nuove modalità per dare visibilità alle opere rimaste disponibili”.

Oltre alla vendita dei dipinti, l’iniziativa ha generato ulteriori entrate grazie alle offerte e al materiale informativo distribuito durante la mostra. "Tra i sei quadri venduti, qualche offerta, i volantini e i libricini che avevamo, e qualcosa che era avanzato dagli sponsor - spiega Bassi - riusciremo a fare una donazione circa di tremila euro”.

Un risultato importante, soprattutto considerando che si trattava della prima edizione del progetto. Anche sul fronte della partecipazione, il riscontro è stato incoraggiante. “L’affluenza è stata abbastanza buona - spiega il presidente - all’inaugurazione c’era tantissima gente, il pubblico è venuto anche nei giorni successivi. Direi che per essere la prima volta siamo soddisfatti, abbastanza contenti”.

Chi fosse interessato ad acquistare le opere rimaste disponibili può contattare direttamente Ossola Amica dell’Ugi, contribuendo così a sostenere i progetti dedicati alle famiglie che affrontano il difficile percorso della malattia oncologica pediatrica.