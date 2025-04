Dal comune un contributo per il trasporto scolastico alle famiglie di minori con disabilità

Il comune di Villadossola ha indetto un bando per l’assegnazione di contributi alle famiglie di minori con disabilità e non autonomi per il rimborso delle spese di trasporto scolastico effettuato con mezzi propri o con servizi privati. L’amministrazione ha a disposizione una somma pari a 9.673,06 euro, relativo al “Fondo di solidarietà comunale”.

Possono presentare la domanda di contributo i genitori, i tutori o gli affidatari di studenti e studentesse con disabilità in possesso dei seguenti requisiti: essere residenti nel comune di Villadossola, essere in possesso della certificazione di disabilità, aver frequentato nell’anno scolastico 2023/2024 la scuola dell’infanzia, primaria o secondaria di primo grado, essere privi di autonomia e non aver usufruito del servizio comunale di trasporto scolastico.

Il contributo sarà erogato per un importo massimo di 1500 euro per studente. Le domande devono essere consegnate entro e non oltre le 12.30 del 2 maggio all’ufficio protocollo del municipio oppure tramite mail Pec all’indirizzo comunedivilladossola@postecert.it. I documenti da allegare alla domanda sono disponibili sul sito del comune. Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il servizio attività produttive del comune al numero 0324 501443 (lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.30, giovedì dalle 16.00 alle 18.00) oppure all’indirizzo commercio@comune.villadossola.vb.it.