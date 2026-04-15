Manifattura di Domodossola protagonista alla Milano Design Week

Anche l’Ossola sarà presente alla Milano Design Week, in programma dal 21 al 24 aprile. Protagonista sarà la Manifattura di Domodossola, realtà d'eccellenza nella produzione di intrecci dal 1913, che aprirà “Trame di lusso”, uno showroom temporaneo in via Tommaso da Cazzaniga 9/4 a Milano.

L'esposizione trova spazio presso la sede di Tessilivari, l'associazione che dal 1945 rappresenta con orgoglio l'Industria tessile italiana e che ha recentemente festeggiato il prestigioso traguardo degli 80 anni di attività a sostegno del saper fare e della cultura manifatturiera nazionale. Manifattura di Domodossola, insieme al suo brand Oxilla, presenterà una visione dove l’esperienza ultracentenaria dialoga con l’avanguardia tecnica. Protagonista assoluta sarà la nuova collezione di grandi tessuti dedicati all’interior design di alta gamma. L'esposizione metterà in risalto una selezione di intrecci realizzati in pelle riciclata, nati dal riutilizzo degli scarti delle lavorazioni interne, in un ciclo di sostenibilità. A questi si affiancano i luminosi prodotti in rame, ideali per rivestimenti a pareti e per innovative utilizzo sottovetro.