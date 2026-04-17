Italia Viva Vco: "Il comparto sciistico senza una regia. Dalla regione solo promesse vuote"

“I fondi per il comparto sciistico del Verbano Cusio Ossola, tanto sbandierati, sono l'ennesima dimostrazione di una politica fatta solo di annunci. Senza coperture e senza una visione strategica, queste promesse a vuoto servono solo a nascondere l'assenza di un piano”. Lo denuncia Italia Viva Vco, che attraverso un'interrogazione in consiglio regionale della consigliera Vittoria Nallo ha chiesto alla giunta di chiarire dove siano le risorse e quali siano le vere intenzioni sul futuro delle montagne nel Vco. “L’attuale fumosità del piano regionale - prosegue - rischia di farci perdere tempo prezioso, quando invece servirebbe concentrarsi su vocazioni chiare. La nostra proposta è di puntare su Macugnaga, l'unica località con le carte in regola per attrarre un turismo di respiro internazionale, consolidando parallelamente realtà come Lusentino e San Domenico, pilastri imprescindibili per il turismo di prossimità. Al contempo, laddove i cambiamenti climatici rendono lo sci tradizionale insostenibile, la regione dovrebbe avere il coraggio di voltare pagina e incentivare un modello quattro stagioni, focalizzandosi su impianti leggeri dedicati all'avviamento dei più giovani e alla diversificazione dell'offerta”, prosegue Italia Viva Vco.

“In questo quadro si inserisce il nodo dell'Alpe Devero, un'occasione che rischia di andare persa. Invece di navigare a vista - sottolinea Nallo - il Devero potrebbe affermarsi come centro d'eccellenza per gli sport invernali, offrendo spazi vitali agli sci club e ai giovani atleti, oggi penalizzati da norme di sicurezza sempre più restrittive. Sfruttando le competenze dei professionisti di livello mondiale che il territorio già vanta, si potrebbe dare vita a un polo specializzato per lo sci alpino, lo sci alpinismo e i raduni estivi d'élite. Altro che firmare assegni a vuoto: servono risorse vere e una regia - conclude Italia Viva Vco -. Chiediamo alla regione di uscire dall'ambiguità, di dire la verità sui fondi fantasma e di presentare un vero piano industriale per la montagna. Noi siamo pronti al confronto, ma il traguardo deve essere lo sviluppo concreto e duraturo del Vco, non le solite promesse al vento”.